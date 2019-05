Avengers: Endgame Box Office Collection Day 9: एवेंजर्स एंडगेम की दुनिया भर में धूम, कमा डाले इतने करोड़

Avengers Endgame Box Office Collection Day 9:'एवेंजर्स एंडगेम' (Avengers: Endgame) की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है. 1 हफ्ते के बाद फिल्म ने कमाई के जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो आने वाली बड़ी फिल्मों के लिए बड़े चैलेंज की तरह हैं. भारत में फिल्म (Avengers Endgame) ने 300 करोड़ क्लब के आस-पास पहुंच चुकी है. तो वहीं दुनिया में फिल्म (Avengers Endgame) की कमाई 2 बिलियन डॉलन यानी करीब 14 अरब रुपये पहुंच चुकी है. यह आंकड़ा शनिवार तक का है. अकेले नॉर्थ अमेरिका में फिल्म ने 560 मिलियन डॉलर की कमाई की है. वहीं दुनिया के अन्य देशों में 'एवेंजर्स एंडगेम' (Avengers: Endgame) ने 1.440 बिलियन डॉलर की कमाई की है. वीकेंड का असर दुनिया के सभी हिस्सों में देखने को मिल रहा है. शनिवार को फिल्म ने दुनिया भर में करीब 50 मिलियन डॉलर की कमाई की है.

कई फिल्म समीक्षकों का कहना है कि एवेंजर्स (Avengers: Endgame) भारत में और बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी लेकिन उसे कम पर्दों पर जगह मिली. जानकारी के मुताबिक तमाम सुपर हीरोज से भरी एवेंजर्स एंडगेम (Avengers: Endgame) भारत में 2800 के करीब पर्दों पर दर्शाई गई. जबकि बड़ी फिल्मों को अब तक करीब 3500 से 4000 पर्दों पर रिलीज किया गया था. शुक्रवार और शनिवार को सिनेमा घरों के बाहर दर्शकों की भीड़ देखने को मिली. उम्मीद जताई जा रही है कि रविवार का दिन फिल्म (Avengers: Endgame) के लिए जबरदस्त कमाई का होने वाला है.

#AvengersEndgame has shattered two myths: Screen count and release period... Most *Hindi* biggies release in 3500 screens, even 4000 or 4500+ at times, yet those movies don't achieve the numbers that #AvengersEndgame has amassed in just *seven days* on *2845* screens.