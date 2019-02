कुमार विश्वास ने फिर कसा अरविंद केजरीवाल पर तंज, कहा- जिनकी सीट 'जीरो' की आज उन्हीं के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के कांग्रेस (Congress) से गठबंधन की कवायदों पर कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) ने एक बार फिर तंज कसा है. अपने ट्विटर हैंडल के जरिेए उन्होंने लिखा कि कार्यकर्ताओं के खून-पसीने, साथियों के निस्वार्थ श्रम व करोड़ों लोगों की दुआओं ने 70 में 67 सीट दिलाईं लेकिन एक आत्ममुग्ध, असुरक्षित बौने के ओछेपन ने उसी जनादेश को इस गिरावट तक ला दिया कि जिनकी सीट जीरो की आज उन्हीं के सामने गिड़गिड़ा रहा है.सबके भरोसे की पीठ में छुरा घोंपने का फल. कुमार विश्वास यहीं नहीं रुके. इसके बाद केजरीवाल के ट्वीट से ही उनको निशाने पर लिया.

कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) ने इसके साथ उस 5 साल पुराने ट्वीट को भी रिट्वीट किया. जिसमें अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा. अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट 28 नवंबर 2013 को किया था.

No alliance wid either BJP or congress under any circumstances.