बॉलीवुड सिंगर ने कपिल शर्मा से अंग्रेजी में कही ये बात तो कॉमेडी किंग बोले-रुको, पहले मीनिंग चेक करने दो

कपिल शर्मा का शो (The Kapil Sharma Show) अपनी रफ्तार पकड़ चुका है. टीआरपी की रेस में सबको पछाड़ते हुए कपिल शर्मा (Kapil Sharma) एक बार फिर से टॉप पर काबिज हो गए हैं. उनके शो में बॉलीवुड के तमाम दिग्गज नजर शिरकत करने आते रहते हैं लेकिन फिर भी कपिल (Kapil Sharma) की गेस्ट लिस्ट अधूरी है. बॉलीवुड की कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जिनको इनवाइट करने के रास्ते कपिल (Kapil Sharma) ढूंढते ही रहते हैं. उनकी इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं. श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) का नाम भी कपिल (Kapil) की इसी लिस्ट में आता है और इस बार कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने श्रेया (Shreya Ghoshal) को घेर भी लिया. लेकिन इसी दौरान ऐसा कुछ हुआ कि जिसे देखने के बाद हर किसी की हंसी छूट पड़ी.

दरअसल मुंबई बेस्ड एक पत्रकार ने एक दर्शक की डिमांड पर श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा कि मैंने अपने शो में श्रेया को बुलाने की बहुत कोशिश की है. श्रेया (Shreya Ghoshal) ने दर्शक और पत्रकार की इस बातचीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी मैं देश से बाहर हूं, जैसे ही मुंबई पहुंचती हूं हम एक इंटरव्यू करेंगे. इस बातचीत में कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने कॉमेडी का तड़का लगाते हुए श्रेया से पूछा कि मेरे शो के बारे में आपका क्या ख्याल है. कपिल (Kapil Sharma) ने लिखा कि मुझे पता है कि आप तक पहुंचने का यह तरीका सही नहीं है लेकिन मुझ जैसे आपके कई फैंस पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे हैं. जब भी आपके पास समय हो, कृप्या शो पर जरूर आएं.

N what about our show Shreya? 🙈 I know it's not a good way to approach but ur fans including me 🤗 r waiting from last 4 years 🙈 whenever u r comfortable.. pls do come 🙏 https://t.co/A8dDGssu7I — कपिल शर्मा (@KapilSharmaK9) May 2, 2019

कपिल (Kapil Sharma) के इस अंदाज को देख श्रेया भी खुद को रोक नहीं पाईं और शिकायत को जायज ठहराते हुए कहा कि आखिर कार आपने मुझे पकड़ ही लिया. कुछ करते हैं. तुम तो मुझे जानते ही हो. थोड़ा रिक्लूज टाइप. यहां श्रेया ने Recluse शब्द का इस्तेमाल किया. जहां उनके कहने का मतलब था कि काम के सिलसिले में लगातार घर और शहर से बाहर व्यस्त रहना.

🙈 Ji!! I know @KapilSharmaK9 ji! You got me cornered 😂 Kuchh karte hain! 🤗 You know me na, thoda recluse types :) https://t.co/lTvQK6K7vY — Shreya Ghoshal (@shreyaghoshal) May 2, 2019

कपिल ने यहीं श्रेया को रोकते हुए कहा कि रुको-रुको, पहले मुझे गूगल में पता करने दो कि recluse शब्द का मतलब क्या होता है. हालांकि कपिल (Kapil Sharma) यहां मजाक में यह बात कह रहे थे और श्रेया को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब भी आपके पास समय हो. वादा है कि आपको मजा आएगा.

Wait .. let me google first to know the meaning of “recluse” 🙈 hahahahaha .. whenever u r comfortable.. u will have fun 🤗 promise 🤝 https://t.co/KCFbF6OUIu — कपिल शर्मा (@KapilSharmaK9) May 2, 2019

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की कॉमेडी टाइमिंग की दुनिया दीवानी है. कपिल, अपने शो पर हो, किसी इवेंट में हो, किसी प्रेस कांफ्रेंस में हों या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हों. उनका ह्यूमर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला ही देता है.

