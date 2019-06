'Arjun Patiala' Trailer: कॉमेडी की जबरदस्त डोज है 'अर्जुन पटियाला' कृति सेनन-दिलजीत दोसांझ का धमाल

Indian cinema ki 245th policewaali picture. Par India ka pehla honest trailer. #ArjunPatialaTrailer out now: Link in bio. #DineshVijan @maddockfilms @tseries.official #BhushanKumar @rohitjugraj @diljitdosanjh @fukravarun @sandeep_leyzell @shobhnayadav @bakemycakefilms @sharadakarki

A post shared by Kriti (@kritisanon) on Jun 19, 2019 at 10:39pm PDT