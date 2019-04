बॉलीवुड एक्टर ने किया Tweet, राहुल की करता हूं रिस्पेक्ट, ये हैं 5 वजहें

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) समेत देश भर के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं. लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election 2019) के मद्देनजर बॉलीवुड (Bollywood) भी कई हिस्सों में बंट गया है. सभी कलाकार अपने पसंदीदा नेता के लिए अपील कर रहे हैं. वो बता रहे हैं कि क्यों वह किसी नेता को पसंद करते हैं. इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भी ट्विवटर पर अपनी पसंद जाहिर की है. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्विटर पर बताया कि वह राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को पसंद करते हैं. KRK ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को पसंद करने की वजहें भी बताईं. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया कि क्यों मैं राहुल गांधी की इज्जत करता हूं, क्योंकि उनकी दादी की हत्या हुई, उनके पिता की हत्या की गई, इसके बावजूद मैंने कभी उनको नफरत फैलाते हुए नहीं देखा. न ही कभी उन्हें किसी के खिलाफ हिंसा की बात करते हुए देखा. इसका मतलब है कि वह अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) के इस ट्वीट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं. सहमति और असहमति का द्वंद उनके ट्वीटर टाइमलाइन पर देखा जा सकता है.

Why do I Respect Rahul Gandhi? Because!

????Grandmother Assassinated

????His Father Assassinated

????Still I never Saw him Hate Mongering against anyone

????Never Saw him Preaching Violence against anyone!????

????Means he loves his country and countrymen. @RahulGandhi