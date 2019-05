इस बॉलीवुड एक्टर ने शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पर साधा निशाना, कहा-दोनों अपनी सीटों पर हारेंगे

लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election 2019) का बॉलीवुड से खास नाता है. बॉलीवुड (Bollywood) के कई दिग्गज इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) भी उन्हीं में से एक हैं. जिन पर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने निशाना साधा है. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने न सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) पर बल्कि उनकी पत्नी पूनम सिन्हा (Poonam Sinha) पर भी निशाना साधा है. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया कि मेरे सूत्रों के अनुसार शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा दोनों अपनी सीटों पर बड़े अंतर से हारने वाले हैं. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) के मुताबिक लोग दोनों को किसी मजाक की तरह लेते हैं. केआरके ने ट्वीट करते हुए कहा कि दोनों ने एक ही समय में दो अलग अलग पार्टियों में शामिल होकर अपनी छवि को बिगाड़ लिया है. जिसका खामियाजा उन्हें चुनावों में होगा. बता दें कि शॉट गन (Shatrughan Sinha) जहां बिहार की पटना साहिब सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं उनकी पत्नी पूनम सिन्हा लखनऊ सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं.

According my sources Poonam Sinha and Shatrughan Sinha both are going to lose elections by huge margins. Because people are considering them Just like a joke. They have destroyed their images by choosing 2 parties at one time.