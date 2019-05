पीएम मोदी ने राजीव गांधी पर दिया बयान तो फराह खान ने दी नसीहत, बोलीं- राहुल करें ऐसा

लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election 2019) में बॉलीवुड (Bollywood) के कई दिग्गज अपनी दिलचस्पी जग जाहिर कर रहे हैं. बॉलीवुड के कलाकारों के अलावा उनके परिवार वाले भी खुलकर अपनी राय रख रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर संजय खान (Sanjay Khan) की बेटी फराह अली खान (Farah Ali Khan) भी कुछ ऐसा करती हुईं नजर आती हैं. फराह खान (Farah Ali Khan) ने पीएम मोदी (PM Modi) के बयान राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) बयान पर टिप्पणी की. अपने ट्विटर अकाउंट पर फराह अली खान (Farah Ali Khan) ने लिखा कि पीएम मोदी राजीव गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है. उनकी राय क्यों मायने रखती है. वह तो हमेशा हर किसी के लिए बुरा बोलते हैं. सिवाय उन आतंकियों और कातिलों के खिलाफ जो उनकी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं.फराह अली खान (Farah Ali Khan) ने लिखा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को ऐसे आरोपों पर जवाब नहीं देना चाहिए. क्योंकि मोदी चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रतिक्रिया दें.

Why does it matter wht Modi thinks of Rajiv Gandhi? Who says his opinion counts?He has always spoken badly of all ppl except terror &murder accusd candidates who r standing for elections in his party. @RahulGandhi shuld not react to such allegations

bec Modi wants a reaction 😊