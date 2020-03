Coronavirus Medicine: कोरोना वायरस से बचाव करेगी होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम-30, तीन दिन खाली पेट लेने से संक्रमण का खतरा कम!

खास बातें आयुष मंत्रालय ने कोरोनावायरस से बचने के लिए होम्योपैथिक दवा की दी सलाह. कोरोनावायरस से बचने की इस दवा का नाम एसबीएल आर्सेनिक एलबम 30 है! क्या वाकई होमियोपैथी से कोरोनावायरस का इलाज संभव है?

Coronavirus Homeopathy Treatment: कोरोनावायरस का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. वैसे तो कोरोनावायरस का इलाज (Coronavirus Treatment) अभी तक संभव नहीं हो पाया है लेकिन भारत सरकारी के आयुष मंत्रालय ने एडवायजरी जारी की है कि कोरोना वायरस के लिए होम्योपैथिक दवा (Homeopathic Medicine For Coronavirus) कारगर हो सकती है. इस दवा का नाम एसबीएल आर्सेनिक एलबम 30 (SBL Arsenic Album 30) है. कोरोना वायरस एक तरह का वायरल इंफेक्शन (Coronavirarus Infection) है जिसको होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एलबम 30 (Homeopathic Medicine Arsenic Album 30) है कंट्रोल किया जा सकता है. इस वक्त जिस गति से कोरोना वायरस फैल रहा है ऐसे में इससे बचाव करना ही कोरोना वायरस का उपाय (Coronavirus Remedy) हो सकता है. कोरोना वायरस का होम्योपैथिक इलाज (Homeopathic Treatment Of Coronavirus) इससे बीमारी से काफी हद तक बचा सकता है. कोरोना वायरस के लक्षण (Symptoms Of Coronavirus) दिखने पर तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें. सोमवार को भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus In Delhi) की पुष्टी के बाद से लगातार इसके संदिग्धों की संख्या बढ़ रही है. कोरोना वायरस दिल्ली (Coronavirus In Delhi) और तेलंगाना में पॉजिटिव मामला सामने आया था, जिसके बाद से यह दिल्ली में और 6 मामले मिले हैं. कोरोना वायरस इंफेक्टेक्ड व्यक्ति से फैल रहा है ऐसे में जरूरी है कि इसको रोकने के लिए सावधानियों के साथ होमियोपैथिक दवाओं का सहारा लिया जाए. आयुष मंत्रालय ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के ट्विटर पेज से ये एडवायजरी जारी की.

क्या होता है कोरोनावायरस, कैसे तेजी से फैल रहा है? एक से दूसरे में इंसान को होने का है खतरा!

चीन से फैले खतरनाक कोरोना वायरस (Coronavirus) ने अब दिल्ली में भी दस्तक दे दी है. सोमवार को एक मामले की पुष्टी बाद से हड़कंप मच गया है. दिल्ली में जिस व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, वह इटली और ब्रिटेन से यात्रा करके आया है, इस खतरनाक वायरस से अब तक करीब 3000 लोगों की जान जा चुकी है और 90 हजार के आसपास लोग संक्रमित हैं.

कोरोना वायरस के आगरा में 6 नए संदिग्ध मिले, नोएडा में एक स्कूल के 40 छात्रों को आइसोलेशन में भेजा गया!

Coronavirus Medicine: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कोरोनावायरस के लिए एडवाइजरी की जारी Coronavirus Medicine: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कोरोनावायरस के लिए एडवाइजरी की जारी

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के आधार पर आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी मेडिसिन (Homeopathy And Unani Medicine) की लिस्‍ट और ऐतिहात जारी की गयी है! इन दवाओं का सेवन और सावधानी बरत के कोरोनावायरस से बचाव (Coronavirus Protection) किया जा सकता है. यहां जानें कौन सी होमियोपैथिक दवा से कोरोना वायरस से बचाव (Homeopathic Medicine Protects Coronavirus) किया जा सकता है.

होम्योपैथिक दवा ‘आर्सेनिक एल्बम-30' कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकेगी!

एडवाइजरी में कहा गया है कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी (CCRH) ने 28 जनवरी 2020 को अपने वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड की 64वीं बैठक में कोरोनोवायरस संक्रमण से बचाव के तरीकों और साधनों पर चर्चा की. विशेषज्ञों के इस समूह ने बताया कि आयुष मंत्रालय द्वारा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी (CCRH) ने कोरोनोवायरस संक्रमण से बचाव के लिए होमियोपैथी दवा (Homeopathy Medication To Prevent Coronovirus) आर्सेनिकम एल्बम 30 ( Arsenicum Album30) के सेवन की सलाह दी है.

कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव (Coronavirus Infection Prevention) के लिए यह होमियोपैथिक दवा (Homeopathic Medicine) कारगर हो सकती है. बोर्ड ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए होम्योपैथी की 'आर्सेनिक एल्बम-30' को 3 दिन तक खाली पेट लेने पर कारगर माना है.

कोरोना वायरस के लक्षण पहचानें और रहें सतर्क

बहुत अधिक खांसी और जुकाम होना.

शरीर में तेज दर्द के साथ कमजोरी.

किडनी और लिवर में तकलीफ.

निमोनिया के लक्षण सामने आना.

पाचन क्रिया में तकलीफ शुरू होना.

अचानक बुखार और सांस लेने में तकलीफ.

Coronavirus Homeopathic Medicine: आयुष मंत्रालय ने होमियोपैथी दवा आर्सिनिक एल्बम 30 को कारगर माना है Coronavirus Homeopathic Medicine: आयुष मंत्रालय ने होमियोपैथी दवा आर्सिनिक एल्बम 30 को कारगर माना है



कोरोना वायरस से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

बार-बार आंख, नाक मुंह छूने से बचें. सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पहले एन-95 मास्क पहनें. संक्रमित लोगों से दूरी बनाकर रखें. सर्दी, जुकाम, बुखार और कफ होने पर अस्पताल जरूर जाएं. 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धुलें. साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. एक इंसान से दूसरे में फैलता है.

कोरोना वायरस से ऐसे करें बचाव

3 से 6 फुट की दूरी बना भीड़भाड़ में चलें.

बार-बार हाथ धोते रहें ताकि कीटाणु न फैलें.

सार्वजनिक वाहन से यात्रा के दौरान दस्ताने पहनें.

मुंह पर मास्क पहनकर रखें, नियमित बदलते रहें.

भीड़भाड़ या अस्पताल वाले क्षेत्रों में जाने से बचें.

