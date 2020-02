Golden Milk Benefits: हल्दी वाले दूध को और भी फायदेमंद बनाने के सबसे शानदार तरीके, Turmeric Milk से जुडे़ हर सवाल का एक्सपर्ट से जानें जवाब

खास बातें हल्दी वाले दूध का सेवन रात को करने से मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ. खांसी और सर्दी से राहत के लिए हल्दी वाले दूध में काली मिर्च मिलाएं. हल्दी वाले दूध के फायदों के बढ़ाने के लिए ये तरीके हैं कमाल.

Amazing Turmeric Milk benefits: सोने से पहले हल्दी वाला दूध (Turmeric Milk) या हल्दी का लट्टे (Turmeric Latte) पीना एक ऐसी चीज है जिसका पालन भारत में कई पीढ़ियों से किया जा रहा है. हल्दी वाले दूध (Haldi Doodh) की लोकप्रियता के पीछे सबसे आम कारण नींद के लिए फायदेमंद होना है. इसके अलावा अपने दैनिक आहार (Daily Diet) में हल्दी वाला दूध (Turmeric Milk) शामिल करना आपकी हड्डियों के लिए (Turmeric Milk For Bones) फायदेमंद हो सकता है. यह जोड़ों के दर्द (Joint Pain) को कम कर सकता है, साथ ही सूजन (Swelling) को कम करने में इसके कमाल के लाभ है. हल्दी वाले दूध के स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits Of Turmeric Milk) में इम्यूनिटी (Immunity) को बढ़ाना भी शामिल हैं हल्दी वाला दूध हार्मोनल संतुलन (Hormonal Balance) में सुधार करने के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. हर कोई हल्दी के लट्टे को अलग तरह से बनाता है, हल्दी का दूध बनाने के तरीके (How To Make Turmeric Milk) कई हो सकते हैं. कुछ लोग वसा वाले दूध (Full Fat Milk) और चीनी के साथ तैयार करते हैं, जबकि कुछ कम वसा वाले दूध और चीनी (Sugar) पसंद नहीं करते हैं. क्या हल्दी दूध में चीनी मिलाना फायदेमंद है? हल्दी के दूध से जुड़े कई सवाल आपके मन में होंगे उन्ही सवालों के सारे जवाब लेकर हम यहां लेकर आएं हैं आपके लिए. हल्दी दूध से जुड़े सवालों (Questions Related To Turmeric Milk) का एक्सपर्ट्स ने दिए जवाब यहां जानें सभी सवालों के बारे में...

आसानी से वजन कम करने के लिए रात को सोने से पहले करें ये काम, तेजी से घटेगा Body Fat और पेट की चर्बी!

खाली पेट गुड़ के साथ गर्म पानी पीने से मिलेंगे जबरदस्त फायदे, पाचन के साथ वजन घटाने में भी है रामबाण!

Haldi Doodh: यहां जानें हल्दी वाले दूध से जुड़े हर सवाल का जवाब

1. हल्दी वाले दूध को किस दूध के साथ बनाया जाता है?

सेलिब्रिटी न्यूट्रीशनिस्ट ऋजुता दिवेकर के अनुसार, आपको हल्दी वाले दूध को तैयार करने के लिए जिस दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, वह आपके पास की डेयरी से भरा हुआ फुट फैट दूध होना चाहिए. अगर आपके पास ऐसी कोई डेयरी नहीं है तो आप गायों से दूध निकालकर भी हल्दी वाला दूध बना सकते हैं. "दूध का सबसे अच्छा प्रकार वह है जो खराब हो जाता है (कुछ घंटों में जब रेफ्रिजरेटेड नहीं किया जाता है). जहां तक जई, बादाम, सोया, वाले दूध की बात है तो यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं, लेकिन क्या आप इसमें हल्दी मिल सकते हैं? हां, आप आप इस दूध में भी हल्दी मिला सकते हैं.

हर रात क्‍यों पीना चाहिए हल्‍दी वाला दूध (Haldi Doodh), हल्दी वाले दूध के क्या फायदे हैं?

खाली पेट चबाएं ये पत्ते, तेजी से वजन कम करने, बालों का झड़ना रोकने, कब्ज से तुरंत राहत और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में फायदेमंद

Turmeric Milk: स्थानीय डेयरी दूध के साथ हल्दी का वाला दूध तैयार करना सबसे अच्छा होता है! Turmeric Milk: स्थानीय डेयरी दूध के साथ हल्दी का वाला दूध तैयार करना सबसे अच्छा होता है!

2. हल्दी दूध के लिए कौन सी हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए?

नियमित रूप से हल्दी पाउडर जो आपकी रसोई में है आप उससे हल्दी दूध बना सकते हैं. अपने हल्दी पाउडर को उन दुकानों से खरीदें जो आपके पास हो या प्राकृतिक रूप से उगाए गए हल्दी को बेचते हों. इससे आपको ज्यादा फायदा हो सकता है.

अगर आपका काम बैठकर करने वाला है, तो हो जाएं सावधान, Back Pain के साथ जोड़ों में दर्द के लिए ये तरीके हैं कमाल!

3. क्या हल्दी वाला दूध खांसी और सर्दी में मदद कर सकता है?

हल्दी वाले दूध में एक चुटकी काली मिर्च और जायफल मिलाने से यह खांसी और सर्दी को कम करने में मदद कर सकता है. जब तक आपको राहत नहीं मिलती है, तब तक हर रात को गर्म दूध में हल्दी मिलाकर इसका सेवन करें.

4. क्या सुबह के समय हल्दी वाले दूध इफेक्टिव होता है?

एक्सपर्ट ने बताया कि हल्दी दूध वाले दूध से आपको हेल्दी रहने में मदद मिलती है. हल्दी वाला दूध हार्मोनल संतुलन को प्रभावी रूप से बनाए रखता है. यह आपको अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लाने में भी मदद करता कर सकता है. साथ ही हल्दी वाला दूध आपको तरोताजा और ऊर्जावान बनाने में भी मदद करता कर सकता है.

Virat Kohli को छोड़कर जा रही Anushka Sharma ने कहा, तुम्‍हें गुडबाय कहना आसान नहीं...

वजन कम करने में मददगार है लो फैट फूड? तेजी से वजन घटाने में मदद करेंगी ये 3 चीजें

Turmeric Milk benefits: हल्दी वाला दूध पीने का सबसे अच्छा समय रात को सोने से पहले है



5. हल्दी वाला दूध शरीर में गर्मी पैदा करता है?

अच्छी नींद पाने, इम्यूनिटी को बूस्ट करने और भी कई फायदों के साथ हल्दी वाले दूध का एक सीमित मात्रा में लेने से कोई नुकसान नहीं होता है. अगर आपके इसका ज्यादा मात्रा में या ज्यादा गर्म दूध का सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर में गर्मी पैदा कर सकता है. यह आपके शरीर में अम्लता और सूजन का कारण भी बन सकता है.

सर्दियां गई अब इन इफेक्टिव योगा आसनों से वापस पाएं गर्मियों जैसी फिट बॉडी!

6. हल्दी दूध मुँहासों के लिए फायदेमंद है?

हल्दी के लट्टे सिस्टिक मुँहासे को कम करने के लिए फायदेमंद होता है, जो पीसीओडी वाले लोगों को होता है. अपने हल्दी के लेट्टे में एक चुटकी एलिव (गार्डन सेरेस) के बीज डालें जो आपको पीसीओडी के कारण होने वाले मुंहासों से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं.

अब लोग नहीं कहेंगे आपकी कमर को कमरा, ये 5 फल तेजी से करेंगे पेट की चर्बी को गायब, मोटापे के साथ वजन घटाने में भी कमाल!

7. क्या हल्दी वाले दूध में चीनी मिलाना लाभदायक है?

हल्दी के दूध में एक चुटकी शक्कर या गुड़ मिलाकर खाने से कोई नुकसान नहीं होता है इससे आपके दूध में टेस्ट आ सकता है और आप आसानी से बिना किसी परेशानी के इस हल्दी वाले दूध को पी सकते हैं. अगर आपको शुगर पसंद नहीं है तो आप बिना शुगर के भी इसका सेवन कर सकते हैं.

(ऋजुता दिवेकर मुंबई में एक पोषण विशेषज्ञ हैं)

(अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता).

और खबरों के लिए क्लिक करें

क्या मेडिटेशन करने से कम होता है वजन और मोटापा? वेट लॉस के लिए सबसे आसान है यह नुस्खा!

30 की उम्र के बाद शरीर में आते हैं कई बदलाव, घेर सकती हैं बीमारियां, इस तरह रखें अपनी सेहत का ख्याल!

गर्दन दर्द का कारण हो सकता है आपका तकिया, Back Pain और गर्दन दर्द को न करें नजरअंदाज, जानें कैसे चुनें सही तकिया!

एक दिन में कितने चम्मच चीनी खानी चाहिए? ज्‍यादा चीनी खाने के क्‍या नुकसान हैं...

वजन घटाने के साथ पेट की चर्बी को गायब करने में कमाल है यह देसी सुपरफूड्स! जानें और भी कई गजब फायदे

रोजाना 10 हजार कदम चलने से भी नहीं घटता है वजन, जानें तेजी से वजन घटाने के 10 आसान टिप्स

यंग एज में की हैं ये 5 गलतियां, तो शरीर और स्वास्थ्य को हो सकता नुकसान, गंभीर बीमारियों का भी खतरा!

नहीं आती अच्छी नींद तो ये पांच चीजें करेंगी मदद, डाइट में करें शामिल मिलेंगे कमाल के फायदे!