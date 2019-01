टेलीविजन पर रहस्य रोमांच का जबरदस्त छौंक, इच्छाधारी नागिन से लेकर विषकन्या तक हर कहानी मौजूद- देखें Video

खास बातें टीवी पर रहस्य रोमांच की दुनिया विषकन्या से लेकर इच्छाधारी नागिन तक मौजूद टीआरपी में खूब दिखा रही हैं जलवा

टेलीविजन (Television) भी हॉलीवुड (Hollywood) की तर्ज पर कदमताल कर रहा है. जिस तरह हैलीवीन के मौके पर वहां हॉरर और रहस्य रोमांच से भरपूर फिल्मों और नेटफ्लिक्स (Netflix) पर सीरीज की बाढ़ आ जाती है, वैसा ही इन दिनों टेलीविजन पर भी देखने को मिल रहा है. नेटफ्लिक्स पर हैलोवीन के मौके पर 'द हॉन्टेड (The Haunted)' और 'द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस (The Haunting of Hill House)' जैसी सीरीज आई थीं, और इन्हें खूब पसंद किया गया था जबकि 'हैलोवीन (Halloween)' फिल्म भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. यानी ऑडियंस के लिए हॉरर की भरपूर डोज थी. इस तरह इन दिनों स्टार प्लस, कलर्स और ऐंड टीवी रहस्य रोमांच की एक अलग ही दुनिया खुल रही है. भोजपुरी (Bhojpuri) अदाकारा मोनालिसा (Monalisa) भी 'नजर (Nazar)' सीरियल के साथ धूम मचाए हुए हैं.

टेलीविजन (Television) पर इन दिनों रहस्य और रोमांच की दुनिया का बोलबाला है. भोजपुरी अदाकारा (Bhojpuri Actress) मोनालिसा 'स्टार प्लस' के 'नजर (Nazar Serial)' से छोटे पर परदे पर अपनी एक्टिंग के जलवे दिखा रही हैं. स्टार भारत पर 'काल भैरव रहस्य 2 (Kaal Bhairav Rahasya 2)' अपनी अनोखी कहानी की वजह से दर्शकों को पसंद आ रही है जबकि ऐंडटी (&TV) पर 'डायन' भी दर्शकों को पसंद आ रहा है. सर्दियों के इस मौसम में टेलीविजन पर दर्शकों के लिए रहस्य रोमांच की भरपूर डोज है.

कलर्स चैनल पर इन दिनों 'तंत्र (Tantra), 'विष या अमृतः सितारा (Vish Ya Amrit: Sitara)' और 'नागिन 3 (Naagin 3)' पर दर्शकों के बीच छाए हुए हैं. 'नागिन 3' में इच्छाधारी नाग-नागिन की कहानी दिखाई जा रही है तो 'विश या अमृतः सितारा' में विषकन्याओं की कहानी दिखाई गई है. इस तरह रहस्य रोमांच की दुनिया टेलीविजन पर छाई हुई है.

यही नहीं, रहस्य-रोमांच की दुनिया को इन दिनों यूट्यूब पर एकदम अनोखे तरीके से पेश किया जा रहा है. 'हिंदी हॉरर स्टोरीज' नाम का एक यूट्यूब चैनल हॉरर कहानियों को दर्शकों को पेश करने की कोशिश कर रहा है. ये चैनल स्टोरी के ऑडियो डालता है, और इन कहानियों को भरपूर नाटकीयता के साथ पेश किया जाता है. इस तरह रहस्य रोमांचक कहानियां कहने का यह एकदम निराला तरीका है.

