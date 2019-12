पीएम नरेंद्र मोदी की ताली से लेकर JCB की खुदाई तक, इंटरनेट पर 2019 में छाए ये 10 Memes

Funny Memes Of 2019: सोशल मीडिया पर मीम्स को काफी पसंद किया जाता है. ट्विटर पर यूजर्स मजाक उड़ाने के लिए मीम्स का इस्तेमाल करते हैं. इस साल ट्विटर पर ऐसे मीम्स छाए रहे, जिनको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. इस साल टॉप-10 मीम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ताली से लेकर जेसीबी की खुदाई टॉप पर रही. इस लिस्ट में रानू मंडल, ऑड-इवन रिटर्न्स और वर्ल्ड कप के दौरान बेहद गुस्से में नजर आ रहे एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन की भी तस्वीर शामिल है. आइए आपको बताते हैं इस बार ट्विटर पर किन मीम्स को खूब पसंद किया गया और क्यों ये चर्चा का विषय रहे...

रानू मंडल के मेकअप पर बने खूब मीम्स

इंटरनेट सेंसेशनल रानू मंडल के गानों की इस साल धूम रही. उनका 'तेरी-मेरी..' सॉन्ग काफी चर्चा में रहा. कानपुर में हुए एक ईवेंट के दौरान वो मेकअप में सज-धज कर पहुंची तो उनके मेकअप का खूब मजाक उड़ाया गया. लेकिन ये फोटो बाद में फेक साबित हुई. लेकिन उससे पहले तक इस तरह के मीम्स बनाए गए.

ऑड-ईवन रिटर्न्स

दिल्ली में इस साल दीवाली के बाद 4 से 15 नवंबर तक के बीच ऑड-ईवन फॉर्मूला (Odd-Even Formula) लागू रहा. उससे पहले ट्विटर पर #OddEvenReturns टॉप ट्रेंड रहा. इस पर लोगों ने खूब मीम्स बनाए.

#OddEven to be back in Delhi again



Delhites : pic.twitter.com/b3EQSlJE5d — Tweetera (@DoctorrSays) September 13, 2019

एप्पल आईफोन 11 लॉन्च हुआ और मीम्स भी छाए रहे

आईफोन लॉन्च होने से पहले ट्विटर पर किडनी जोक्स और मीम्स छाए रहते हैं. इस साल आईफोन 11 लॉन्च हुआ और आईफोन 11 ट्विटर पर ट्रेंड में रहा. भारतीयों ने ट्विटर पर मीम्स और जोक्स बनाए. आईफोन 10 के दौरान किडनी जोक्स वायरल हुए थे. वो फिर ट्विटर पर छाए रहे.

I am going to buy #iPhone11



Me to my kidneys : pic.twitter.com/kIDUpPaOQN — Gujarati Chokro (@pubgkadeewana) September 10, 2019

'लैंड करा दे...' मीम्स भी रहे चर्चा में

इस साल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और एक शख्स कुछ ही घंटों में स्टार बन गया. इनका पैराग्लाइडिंग करते हुए रिएक्शन वायरल हुआ था. जिसमें वो बार-बार 'लैंड करा दे...' कह रहे थे. इस पर भी खूब मीम्स बने और उनको खूब पसंद किया गया.

पीएम मोदी की ट्रम्प को 'जोरदार' ताली

अगस्त में फ्रांस में आयोजित जी-7 समिट में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से खास मुलाकात की थी. मीडिया के सामने पीएम मोदी ने ट्रंप का हाथ पकड़ लिया और प्यार से थपकी दी. जिसकी आवाज कैमरे में जोर से आई. इस वीडियो को भारत में खूब शेयर किया गया और मीम्स बनाए गए.

पाकिस्तानी क्रिकेट फैन का रिएक्शन हुआ खूब वायरल

क्रिकेट वर्ल्ड कप (Cricket World Cup) के दौरान आईसीसी ने एक पाक क्रिकेट फैन का GIF शेयर किया, जिसमें उनके रिएक्शन को खूब पसंद किया गया. उनके इस रिएक्शन पर खूब मीम्स बनाए गए.

JCB की खुदाई ट्विटर पर छाया

सोशल मीडिया पर #JCBkikhudai इस साल टॉप ट्रेंड किया. लोगों ने जेसीबी को लेकर खूब मजाक बनाया. ये हैशटैग इतना चर्चा में रहा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने भी इस पर फोटो शेयर की और मीम्स क्लब में शामिल हो गईं.

चंद्रयान-2 को लेकर बने ऐसे मीम्स

चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम को लेकर ट्विटर यूजर्स ने खूब मजेदार ट्वीट्स किए. सिग्नल टूटने के बाद लोगों ने मजेदार ट्वीट्स किए, जिनको खूब पसंद किया गया. नागपुर पुलिस भी इसमें पीछे नहीं रही. उन्होंने ट्वीट में लिखा, सिग्नल तोड़ने के लिये उसका चालान नहीं किया जाएगा.'

Dear Vikram,

Please respond .

We are not going to challan you for breaking the signals!#VikramLanderFound#ISROSpotsVikram@isro#NagpurPolice — Nagpur City Police (@NagpurPolice) September 9, 2019

महाराष्ट्र में कैसे बनी सरकार, लोगों ने किए ऐसे मीम्स

महाराष्ट्र में अजित पवार से समर्थन मिलने के बाद देवेन्द्र फडणवीस सीएम बने और फिर समर्थन टूटने के बाद उन्होंने 3 दिन में इस्तीफा भी दे दिया. इस पर खूब मीम्स बनाए गए और खूब पसंद किए गए.

'मैन वर्सेज वाइल्ड' में दिखे पीएम मोदी और बने खूब मीम्स

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के साथ 'मैन वर्सेज वाइल्ड' के स्पेशल एपिसोड का सोशल मीडिया पर जबरदस्त ढंग से बोलबाला रहा. इस साल 12 अगस्त को ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था. इस पर ट्विटर यूजर्स ने खूब मीम्स बनाए.