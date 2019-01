प्रियंका गांधी को कांग्रेस में नई भूमिका पर इस बॉलीवुड एक्टर ने दी बधाई, लिखा- इस खबर से मेरी मां बहुत रोमांचित

रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) को कांग्रेस महासचिव नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है. रितेश (Riteish Deshmukh) महाराष्ट्र के दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे हैं. रितेश (Riteish Deshmukh) ने गुरुवार को प्रियंका (Priyanka Gandhi) के साथ एक तस्वीर साझा की और लिखा कि उनकी मां प्रियंका (Priyanka Gandhi) की नई भूमिका की खबर सुनकर बहुत रोमांचित हैं. अभिनेता ने लिखा, "कुछ साल पहले उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था, मैं हमेशा उन्हें उनकी शिष्टता व सौहार्द के लिए याद रखूंगा. महासचिव के रूप में नियुक्ति पर प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को बहुत बहुत बधाई. इस खबर को लेकर देशभर में लोग उत्साहित हैं और उनमें से एक मेरी मां भी हैं. शुभकामनाएं."

Had the pleasure of meeting her many years ago, will always remember her for her grace & warmt. Many Congratulations #PriyanakaGandhi ji on being appointed as the Gen Secretary (AICC). People across are thrilled with this news, my mother being one of them. #BestWishespic.twitter.com/pWZ3hQnfQS