आतिशी के समर्थन आईं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, ट्विटर पर लिखा- जहरीली मानसिकता का नतीजा

पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की प्रत्याशी आतिशी (Atishi) के खिलाफ पर्चे बंटने के मामले पर राजनीतिक पारा गरमा गया है. जानकारी के मुताबिक पर्चे में आतिशी (Atishi) के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखी गई हैं. आप (AAP) का आरोप है कि यह पर्चे बीजेपी (BJP) द्वारा बंटवाए गए हैं. इसी कड़ी में स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने भी इस मामले पर टिप्पणी की है. स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि आतिशी के खिलाफ जो चिट्ठी वायरल हो रही है वह विकृत, विषाक्त, घृणा से भरे, जातिवादी, सांप्रदायिक मानसिकता का नतीजा है. हैरान हूं यह सोचकर कि यह हरकत किसने की होगाी, यह पूरी तरह से निंदनीय है. स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आतिशी शानदार जीत दर्ज करेंगी.

एवेंजर्स एंडगेम ने बना डाला रिकॉर्ड, हॉलीवुड फिल्मों की इस लिस्ट में हुई शामिल

The letter circulating against ⁦⁦@AtishiAAP⁩ can only be the product of a sick, perverse, toxic, hate filled, bigoted, casteist, communal, sleaze filled mind. Wonder which bunch of people that could be? ???? utterly condemnable and sick! I hope Atishi has a resounding win! pic.twitter.com/lag2og2vOQ