Super 30: ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' को लेकर लोगों में खासा उत्साह, ट्विटर पर जमकर आ रहे रिएक्शन

खास बातें ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' को लेकर आए दमदार रिएक्शन दर्शकों ने फिल्म में ऋतिक रोशन की भूमिका को खूब सराहा मूवी ऑफ द ईयर बनने के काबिल है ऋतिक रोशन की फिल्म

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सुपर 30 (Super 30)' बड़े पर्दे पर एंट्री कर चुकी है. फिल्म 'सुपर 30 (Super 30)' ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है. 12 जुलाई को रिलीज हुई'सुपर 30 (Super 30)' की हाल ही में स्क्रीनिंग हुई, जिसमें बॉलीवुड कलाकार से लेकर फिल्म निर्माता, फिल्म समीक्षक और कई लोग इसका हिस्सा बने. स्क्रीनिंग के बाद से ही फिल्म पर लोगों के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं. जहां एक तरफ कोई 'सुपर 30' को धमाकेदार फिल्म बता रहा है तो वहीं कोई फिल्म को भावनाओं से भरपूर बता रहा है. बिहार के आनंद कुमार के जीवन पर बनी इस फिल्म पर लोगों ने खूब ट्वीट्स भी किये हैं.

Simply Blown Away @iHrithik delivers one of his best performance, till date He makes u cry, clap & strongly determined through out! Is COMPLETELY natural to the core, is the soul & excels as #AnandKumar. Touches the heart, very inspiring. BRAVO #Super30 — Girish Johar (@girishjohar) July 12, 2019

फिल्म निर्माता गिरीश जोहर ने 'सुपर 30 (Super 30)' और ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की काफी सराहना की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना ट्वीट करते हुए गिरीश जोहर ने लिखा 'इस फिल्म में ऋतिक ने अपना आजतक का सबसे बेस्ट पर्फोर्मेंस दिया है. वह आपको रोने, ताली बजाने और फिल्म की सराहना के लिए मजबूर कर सकता है. यह पूरी तरह से प्राकृतिक लग रहा था. दिल छूने वाली और प्रेरणादायक फिल्म 'सुपर 30.'' अपने ट्वीट में गिरीश जोहर ने ऋतिक रोशन की तारीफ करते हुए फिल्म को भी प्रेरणादायक बताया.

Last night i saw what I feel is the Movie of the Year”! #Super30 .. laughed, cried,clapped n got goosebumps. @iHrithik ur always good but this performance is on another level.. No vanity All soul this one!! Any n every award is too less for You???????????????????????? — Farah Khan (@TheFarahKhan) July 11, 2019

And can't forget #AnandKumar .. what a story n what an inspirational life #super30 — Farah Khan (@TheFarahKhan) July 11, 2019

फिल्म निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह खान ने भी ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फिल्म के लिए अपना रिएक्शन दिया. फराह खान ने अपने ट्वीट में कहा 'कल रात मैंने फिल्म देखी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यह मूवी ऑफ द ईयर के काबिल है. 'सुपर 30' देखकर हंसी, रोई और ताली भी बजायी'. ऋतिक रोशन हमेशा अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिल्म में उनका यह प्रदर्शन अलग ही स्तर का था. इसके बावजूद भी उसमें कोई घमंड नहीं. कोई भी पुरस्कार इसके लिए कम पड़ सकता है.'

When an inspirational story meets an inspired actor magic happens. @iHrithik puts his soul into #Super30 and touches hearts. Super teams put together great films. — Rajat Arora (@rajatsaroraa) July 11, 2019

'सुपर 30 (Super 30)' के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लेखक रजत अरोड़ा ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा 'जब कोई प्रेरणादायक कहानी किसी जबरदस्त एक्टर से मिलती है तो कोई न कोई जादू जरूर होता है. ऋतिक रोशन ने सुपर 30 के लिए अपनी जी जान लगाई है, जिसने लोगों का दिल तक छू लिया है. सुपर टीम ने साथ मिलकर जबरदस्त फिल्म बनाई है.'

#Super30 is a FANTASTIC . Superlative writing, storytelling,& direction. Very pertinent & inspiring film on education, coaching mafia in & talent poor kids possess in India.@iHrithik delivers OUTSTANDING performance. Winner all the way. Rating- (3.5) #Super30Review — Sumit kadel (@SumitkadeI) July 10, 2019

फिल्म समीक्षक सुमित कडेल ने 'सुपर 30 (Super 30)' के लिए अपनी राय देते हुए लिखा 'ऋतिक ने फिल्म को अपने ढाई साल दिए हैं, जिसमें उनका हर सेकेंड, हर दिन और हर लम्हा शामिल है. क्या फिल्म है. सुपर 30 दमदार लेखन, स्टोरी टेलिंग, निर्देशन फिल्म है. इसके साथ ही यह शिक्षा और कोचिंग माफिया के ऊपर बनाई गई प्रेरणादायक फिल्म है. '

#OneWordReview for #Super30 is "MASTERPEACE"@iHrithik as #AnandKumar was incredible as always just nails it @mrunal0801 act brilliantly direction of #VikasBahl traffic. Story & dialogues was Superb.

Overall well made inspiration & emotional movie for everyone

Rating:- pic.twitter.com/zzJ4jvBjgb — Anurag Pandit (@Anuraghindu86) July 12, 2019

#Super30 ..BLOCKBUSTER

Rating- (4.5)

is a FANTASTIC .

Superlative writing, storytelling,& direction. Very pertinent & inspiring film on education, coaching mafia in & talent poor kids possess in India.@iHrithik delivers OUTSTANDING performance...#Super30Review — H R Rabari (@HiraRabari88) July 11, 2019

Take a bow @iHrithik for such a brilliant movie #Super30 .. What a brilliant performance and what a beautiful movie.... A must watch for all the cinema lovers ... We all need to witness the fight & journey of Anand Kumar. Wow .. Truly inspiring!!!... Go watch this beautiful Gem.. pic.twitter.com/iUMUUgta1G — usama khan (@KhanUsamap) July 11, 2019

Watched @iHrithik's #Super30 last night. Well, I was skeptical about the almost 3 hour run-time, but this was such a gripping and emotional journey. Loved @mrunal0801 and @TripathiiPankaj is a genius as always. 4/5 stars from me!

Here's the full reviewhttps://t.co/Nau9LcYl8cpic.twitter.com/Hxri35MuOg — Zinia Bandyopadhyay (@iamzinia) July 11, 2019

इनके अलावा आम लोगों ने भी ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फिल्म 'सुपर 30 (Super 30)' के लिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. किसी ने अपने रिएक्शन में कास्टिंग की तारीफ की तो किसी ने ऋतिक की दमदार एक्टिंग को सराहा. इतना ही नहीं, कई दर्शकों ने फिल्म को 4 स्टार भी दे डाले.

