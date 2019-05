शबाना आजमी ने जावेद अख्तर के लिए किया रोमांटिक Tweet, लिखा-बाल सफेद हुए तो क्या हुआ दिल तो...

बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा शबाना आजमी (Shabana Azmi) सोशल मीडिया पर खासी सक्रिय रहती हैं. इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वह न सिर्फ ज्वलंत मुद्दों को उठाती हैं बल्कि अपने दोस्तों और करीबियों संग मौज मस्ती भी करती देखीं जाती हैं. ऐसा ही कुछ एक बार फिर देखने को मिला. शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने ट्विटर के माध्यम से जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के साथ हल्के फुल्के अंदाज में मस्ती की है. शबाना आजमी (Shabana Azmi) इन दिनों एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं. जहां जबरदस्त गर्मी पड़ रही है. मौसम को लेकर शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने ट्वीट किया कि मैं 40 डिग्री तापमान में शूटिंग कर रही हूं जहां चारों तरफ दलदली मक्खियां भिन भिना रही हैं. इस ट्वीट में शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने करण जौहर (Karan Johar) और मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) को ट्वीट करते हुए लिखा कि करण जौहर और मनीष मल्होत्रा क्यों नहीं मुझे यहां से निकालकर पहाड़ों के बीच ले चलते हैं जहां मुझे पीले रंग की शिफॉन साड़ी पहनने का मौका मिले. इसी ट्वीट को रोमांटिक तड़का देते हुए शबाना आजमी ने जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के लिए लिखा कि बाल सफेद हुए तो क्या हुआ, दिल तो अभी काला है.

Im shooting in 40 degrees surrounded by dust swamped by flies ! @karanjohar@ManishMalhotra why dont you rescue me , clad me in a yellow chiffon sari and make me sing in the Alps? @Javedakhtarjadu “Baal safed ho gaye tto kya dil tto abhi bhi kaala hai”😜😜