Student Of The Year 2 Box Office Collection Day 2: टाइगर, तारा और अनन्या की फिल्म को मिली अच्छी शुरुआत, कमाए इतने करोड़

Student Of The Year 2 Box Office Collection Day 2: फिल्म की शानदार ओपनिंग

खास बातें स्टारकिड्स की फिल्म को मिली अच्छी शुरुआत साल की 5वीं अच्छी ओपनिंग वाली फिल्म मिली फिल्म को बड़े शहरों में मिल रहा है अच्छा रिस्पॉन्स

Student Of The Year 2 Box Office Collection: टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ,अनन्या पांडेय (Ananya Pandey) और तारा सुतारिया (Tara Sutaria) की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2 (Student of The Year 2) 10 मई को सिनेमा घरों को रिलीज हुई. पहले दिन फिल्म ने अच्छी शुरुआत की. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट्स ने बताया कि करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2 (Student of The Year 2) ने पहले दिन 12 करोड़ की कमाई की. फिल्म को सुबह के शोज में तो भीड़ मिली लेकिन शाम होते-होते कलेक्शन गिरने लगा. दूसरे दिन भी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2 (Student of The Year 2) का बिजनेस अच्छा रहा और दूसरे दिन भी फिल्म ने 15 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ 13.50 करोड़ की कमाई की. दो दिनों का स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2 (Student of The Year 2) का कुल कलेक्शन करीब 25 करोड़ हो चुका है. फिल्म की पोजिशन और बेहतर हो सकती है अगर रविवार को इसके बिजनेस में 20 से 30 प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिले.

पहले दो दिनों में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2 (Student of The Year 2) का कलेक्शन बड़े शहरों में तो अच्छा रहा लेकिन छोटे शहरों में इसका कलेक्शन कम ही देखने को मिला. खासकर उन शहरों में जहां या तो मल्टीप्लेक्स नहीं हैं या फिर इनकी संख्या कम है. बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2 (Student of The Year 2) पहले हफ्ते में 40 करोड़ की कमाई कर सकती है. पहले दिन फिल्म की कमाई ने इसे 2019 की पांचवी सबसे अच्छी ओपनिंग में शुमार करवा दिया.इस साल आई फिल्मों में कलंक को 21.60 करोड़, केसरी को 21.06 करोड़, गली बॉय 19.40 करोड़ और टोटल धमाल ने 16.50 करोड़ का कारोबार पहले दिन किया.

वहीं स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2 (Student of The Year 2) के हीरो टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की बात करें तो यह फिल्म टाइगर के करियर की छठी फिल्म है. उनके करियर की यह दूसरी सबसे अच्छी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई. टाइगर श्रॉफ के करियर की बागी 2 फिल्म को सबसे अच्छी ओपनिंग मिली थी. बागी 2 ने पहले दिन 25 .10 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2 (Student of The Year 2)ने 12.06 करोड़, बागी 11.94 करोड़, फ्लाइंग जट 7.10 करोड़, मुन्ना माइकल 6.55 करोड़, हीरोपंति 6.63 करोड़. यह टाइगर श्रॉफ की फिल्मों की पहले दिन की कमाई है.

बता दें कि धर्मा प्रोडक्शन की यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2' (Student of the Year 2) को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखा गया था. फिल्म के ट्रेलर को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म में अनन्या पांडे (Ananya Pandey) और तारा सुतारिया (Tara Sutaria) बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं जो फिल्म में काफी ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं जबकि टाइगर (Tiger Shroff) एक साधारण परिवार वाले लड़के का किरदार निभा रहे हैं, लिहाजा फिल्म में वो काफी रफ एंड टफ लुक में नजर आ रहे हैं. जानकारी के लिए बता दें कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2' (Student of the Year 2) डायरेक्टर करण जौहर की 2012 में आई फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सीक्वल है. पहली फिल्म में आलिया भट्ट (Alia Bhatt), वरुण धवन (Varun Dhawan) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

