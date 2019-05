Telangana Election Results 2019 Live Updates: तेलंगाना में क्या इस बार भी चलेगा के चंद्रशेखर राव का जादू?

तेलंगाना भारत का 29 वां राज्य है जिसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया. यहां लोकसभा की 17 सीटें हैं. वर्तमान में यहां के सीएम के चंद्रशेखर राव (K. Chandrashekar Rao) हैं. वह क्षेत्रीय पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति के संस्थापक हैं और तेलंगाना के पहले सीएम हैं. एग्जिट पोल के नतीजों से तो यही लगता है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति अच्छी स्थिति में है. ABP News और Nielsen के एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में टीआरएस(TRS) और बीजेपी के हिस्से में एक भी सीट नहीं आएगी. कांग्रेस को एक सीट मिल सकती है, जबकि बाकि 16 सीटें अन्य दलों के पास जा रही हैं. Aaj Tak और Axis My India के एग्जिट पोल के हिसाब से टीआरएस को 10 से 12 सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस और बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है.

- तेलंगाना के हैदराबाद में मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है.

Telangana: Visuals from outside a counting centre in Hyderabad; counting of votes for #LokSabhaElections2019 to begin at 8 am. #ElectionResults2019pic.twitter.com/Mp550QffXk