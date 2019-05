कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता मणिशंकर अय्यर के एक बयान ने गुजरात चुनाव की दिशा मोड़ दी थी. ठीक वैसा ही बयान चुनावी अभियान के दौरान कांग्रेस के खेमे से निकला और बीजेपी ने उसका इस्‍तेमाल मिसाइल की तरह करके कांग्रेसनीत गठबंधन के किले को ध्‍वस्‍त कर दिया. वह बयान था सैम पित्रोदा का जो कि सिख दंगों को लेकर दिया गया था- 'हुआ तो हुआ'. पीएम मोदी ने उसके बाद के हरेक चुनावी भाषण में इस बयान का मतलब लोगों को समझाया और कहा कि कांग्रेस जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है. वह लापरवाह है और किसी भी गलती को गंभीरता से नहीं लेती है. यह बात लोगों को अपील कर गई. 'चौकीदार चोर है' के राहुल गांधी वाले बयान पर भी मामला उलझ गया. इसका फायदा कहीं नहीं दिखा. बीजेपी ने इस बयान को भी चौकीदारी का काम करने वाले लोगों के मान-सम्‍मान से जोड़ दिया. कांग्रेस इसका कोई तोड़ नहीं तलाश पाई. कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर अपनी हार स्‍वीकार कर ली और पीएम मोदी को जीत की बधाई भी दी है.

एग्ज‍िट पोल के आने के बाद यह सहज अनुमान हो गया था कि इस बार भी कांग्रेसनीत गठबंधन का सत्‍ता में आना संभव नहीं होगा. मतों की गिनती शुरू होते ही बढ़त की संख्‍या ऐसे बढ़ी कि उस सुनामी में विपक्षी दलों के चिह्न धूमिल पड़ गए. बिहार, महाराष्‍ट्र, गुजरात, राजस्‍थान, दिल्‍ली, उत्‍तराखंड में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन कर अपने किले को मजबूत किया वहीं कर्नाटक, पश्‍चि‍म बंगाल, ओडिशा जैसे राज्‍यों में अपनी रणनीति के दमपर विरोधियों को मात देने में सफल रहा. अमेठी से अपनी सीट को गंवाने के बाद वायनाड से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रहे राहुल गांधी का दक्षिण भारत में कुछ असर दिखा तो वह राज्‍य केरल और तमिलनाडु है. कांग्रेस को गठबंधन से तमिलनाडु में फायदा हुआ तो केरल में 7 सीटों का फायदा दिख रहा है. पंजाब में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहा.

फिर एक बार मोदी सरकार! आएगा तो मोदी ही! अबकी बार 300 पर! इन सारे चुनावी नारों के बीच लोगों ने बीजेपी के प्रति एक बार फिर विश्‍वास जताया है. अपने दम पर बीजेपी 2014 की तुलना में ज्‍यादा सीट हासिल करने जा रही है. इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि सबका साथ सबका विकास के साथ अब सबका विश्‍वास भी जुड़ गया है. यही आज का विजयी भारत है.

सबका साथ + सबका विकास + सबका विश्वास = विजयी भारत



Together we grow.



Together we prosper.



Together we will build a strong and inclusive India.



India wins yet again! #VijayiBharat