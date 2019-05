Arunachal Pradesh Election 2019: बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में बहुमत पाने की कगार पर

अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव (Arunachal Pradesh Election 2019) में सत्तारूढ़ भाजपा अब तक हुई मतगणना में करीब-करीब बहुमत हासिल करते हुए 28 सीट अपनी झोली में डाल ली हैं. इस बार जदयू को यहां सात सीट पर जीत मिली हैं जबकि दो सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को भी जी मिली है. अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 60 सीटें है और यहां 11 अप्रैल को मतदान हुआ था. हालांकि, भाजपा को कालकटंग विधानसभा क्षेत्र में बड़ा झटका लगा है क्योंकि यहां से विधानसभा के अध्यक्ष तेंजिंग नोरबू थोंगडोक पहली बार चुनाव लड़ रहे जदयू के उम्मीदवार दोरजी वांग्दी खारमा से 1772 वोटों से हार चुके हैं.

